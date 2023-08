‘Nederlandse vader die door zoon zou zijn doodgestoken in Italië, was warme onderwijzer die jongeren op rechte pad hielp'

ROME - De Italiaanse politie houdt sinds woensdagavond nog steeds een klopjacht op de 21-jarige Nederlander Sacha Chang die wordt verdacht van een dubbele moord in de Noord-Italiaanse regio Piemonte. De carabinieri van de provincie Cuneo hebben De Telegraaf gemeld dat de slachtoffers zijn vader Chain Fa Chang (65) uit Amsterdam en Lambertus ter Horst (60) zijn. De laatste was geboren in Veendam, heeft gewoond in Harderwijk en was woonachtig in het gehucht Montaldo di Mondovì in de provincie Cuneo. Een gehucht van slechts 600 inwoners bij bosrijk gebied waar de dubbele moord woensdag in het huis van Ter Horst heeft plaatsgevonden.

Ⓒ Gregor Servais