Kickbokser Mohammed J. blijft in cel voor drugs- en wapenhandel

J. werd in januari opgepakt op verdenking van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de productie of smokkel van verdovende middelen, maar volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is bij zijn cliënt „geen gram harddrugs in beslag genomen.”

„De zaak draait enkel en alleen op oude pgp-berichten”, zei de raadsman donderdag in de rechtbank in Den Bosch, doelend op de vermeende handel in vuurwapens en het witwassen van geld en horloges in 2020.

De verdenking van voorbereidingshandelingen voor drugshandel is wel van recente aard. Volgens de officier van justitie gaat het om „tal van gesprekken over verdovende middelen, waaronder cocaïne”, waarbij volgens haar werd gesproken over grote sommen geld. Het Openbaar Ministerie baseert zich daarbij niet alleen op ontsleutelde cryptoberichten, maar ook op gegevens uit een in beslag genomen telefoon, zei de aanklaagster.

Justitie kreeg in januari dit jaar informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de geheime dienst van de politie, over een groot conflict in het criminele milieu. Dat zou te maken hebben met aanslagen in Den Bosch, waaronder een aanslag op de slagerij van de vader van de verdachte in juli 2021.

Kickbokscarrière

J. woonde de zitting bij via een videoverbinding vanuit de gevangenis en vreest voor de toekomst van zijn kickbokscarrière en zijn contract bij kickboksorganisatie Glory. Van de vier wedstrijden waarvoor hij heeft getekend, heeft hij er nog twee te gaan. „Als ik blijf vastzitten is de kans groot dat mijn contract ontbonden wordt”, zei J. „Ik doe mijn best fit te blijven, maar dat is moeilijk in de gevangenis.”

„Mijn cliënt voert momenteel een ander gevecht, buiten de ring en zonder handschoenen wel te verstaan”, zei Kuijpers. „Hij wil zijn carrière oppakken en weet dat hij zich geen enkele misstap kan veroorloven, juist omdat hij een bekende freefighter is.”

De volgende inleidende zitting is 18 juli. Mogelijk wordt de zaak in september inhoudelijk behandeld.