Feest bij oudste gezin ter wereld: ’Weleens 11 bruiloften in 1,5 jaar tijd’

Door Sophie van den Berg Kopieer naar clipboard

Feest in Heerhugowaard nu de familie Beers de oudste ter wereld is geworden. Voorste rij v.l.n.r.: Riet (90), Gré (92), Nick (95), Riek (95) en Nel (75). Op de achterste rij v.l.n.r.: Siem (82), Jos (73), Ali (91), Harm (79), Truus (87), Wout (85), Wil (77) en Cor (80). Ⓒ Jean-Pierre Jans

HEERHUGOWAARD - In het dorpshuis in Westwoud worden de biertjes al vroeg getapt. Er is namelijk wat te vieren; de tweeling Nick en Riek Beers blaast dit weekend 95 kaarsjes uit. Dit brengt het gezin, bestaande uit dertien broers en zussen, in totaal op een leeftijd van 1101 jaar oud. Daarmee hebben ze het wereldrecord gehaald, bevestigt Guinness World Records. De recordhouders uit Ierland zaten in 2017 op 1075 jaar.