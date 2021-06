LIVE | Gommers en Kuipers boos over mondkapjesdeal Van Lienden

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

07.37 - Overgrote deel van middelbare scholen is of gaat volledig open

Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder scholen in het voortgezet onderwijs. Zo’n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan.

7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen, meldt de NOS.

Het kabinet besloot bij het teruglopen van het aantal coronabesmettingen, dat ook het voortgezet onderwijs weer volledig open moet. Deze week mochten scholen weer iedere dag al hun leerlingen ontvangen. Vanaf komende maandag is dat verplicht. Maar niet alle scholen zien dat zitten omdat pas 10 procent van de medewerkers is gevaccineerd, en er zijn nog maar zeven tot negen volledige lesdagen, verklaart een school uit Bussum. Een school uit Alkmaar zegt dat ze vanwege gezondheidsrisico’s voor hun personeel nog niet 100 procent open kunnen gaan.

Hoewel veel scholen wel volledig opengaan, hebben zij hun bedenkingen. „Gemengde gevoelens”, „dubbel” en „een spagaat” zijn formuleringen die veel terugkomen. Ze zien aan de ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel.

06.14 - Gommers en Kuipers boos over mondkapjesdeal Van Lienden

Diederik Gommers en Ernst Kuipers hebben geen goed woord over voor de mondkapjesdeal met de overheid waar ondernemer Sywert van Lienden ruim 9 miljoen euro aan heeft overgehouden. „Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort”, zei Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in het programma Beau op RTL 4.

„Dit was een crisissituatie”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij zegt niet te snappen dat „iemand daar op zo’n manier misbruik van maakt”. Presentator Beau van Erven Dorens liet zich in de talkshow vaccineren tegen het coronavirus. De 50-jarige presentator kreeg de prik van Kuipers.

Van Lienden ligt onder vuur omdat hij eerder had gezegd dat hij zonder winstoogmerk mondkapjes zou regelen. Naar nu blijkt heeft hij er 9 miljoen euro winst op gemaakt en zijn twee compagnons ieder 5 miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag dat het de mondkapjesdeal met Van Lienden heeft voorgefinancierd, net als ruim honderd leveranties van beschermingsmiddelen tegen corona door andere bedrijven.

De Tweede Kamer laakt zijn handelwijze. Maar volgens Tamara van Ark (Medische Zorg) is alles volgens de regels gegaan.

03.31 - Rechtbank doet uitspraak in zaken sportscholen tegen Staat

De rechter beslist vrijdag of sportscholen volledig mogen worden heropend. Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen hebben dat vorige week geëist in twee verschillende kortgedingen tegen de Staat. De groep sportscholen wil daarnaast compensatie voor alle geleden schade.

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en er mogen nog geen groepslessen worden gegeven. Die beperkende maatregelen worden vanaf zaterdag versoepeld. Dan zijn onder meer groepslessen onder voorwaarden wel weer toegestaan.

Stichting Fitness Is Medicijn noemde het onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen.

De groep van zestig sportscholen eist naast volledige heropening ook compensatie voor alle geleden schade. Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het kortgeding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat.

03.03 - Medisch team vertrekt naar Suriname voor coronazorg

Een medisch team en voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, vertrekken vrijdag naar Suriname. Zij gaan daar kijken wat er nodig is om de noodsituatie rond de corona-epidemie in het land onder controle te krijgen. Ze vertrekken naar verwachting om 11.00 uur vanaf Schiphol naar Paramaribo. Het team bestaat uit 23 zorgmedewerkers.

Suriname gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Door de grote toename coronagevallen zijn de hoogste risiconiveaus er van kracht. Ook is er een lockdown afgekondigd. Er zijn overal tekorten aan in het land, zoals medicijnen en mondkapjes. Suriname telt bijna 600.000 mensen.

Het team gaat helpen en inventariseren wat er de komende weken nodig is aan personeel en materialen. Ook gaan de artsen Covid-units uitbouwen om te zorgen dat mensen acute zorg kunnen krijgen.

Nederland stuurt waarschijnlijk volgende week de eerste coronavaccins naar Suriname. Het land krijgt 40.000 doses van AstraZeneca en 50.000 van Pfizer. Later worden er nog meer gestuurd.