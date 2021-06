LIVE | Rusland open voor buitenlanders die coronavaccinatie willen

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Rusland open voor buitenlanders die coronavaccinatie willen

De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland openstaat voor buitenlanders om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Mensen die in hun eigen land nog niet in aanmerking komen voor een vaccinatie, kunnen die in Rusland tegen betaling krijgen.

Poetin zegt op een economische bijeenkomst in Sint-Petersburg ook dat de Russische coronavaccins door meerdere landen niet worden gekocht om politieke redenen. Dat heeft volgens hem niets te maken met de effectiviteit van de middelen.

Meer Russen moeten zich laten inenten tegen het longvirus, zegt de president. Het land is dichtbij een volledige heropening, nadat er lang strenge maatregelen tegen het coronavirus golden.

In één dag 50.000 gele boekjes besteld

Nadat bekend werd dat nu alle GGD’en coronastempels in de gele vaccinatieboekjes gaan zetten, is het bij uitgever SDU ontzettend druk. Daar kan zo’n boekje worden besteld. Alleen donderdag gebeurde dat al 50.000 keer, aldus een woordvoerster van de SDU.

Het was al maanden drukker; er werden 1000 tot 2000 exemplaren per dag besteld door particulieren die er hun coronastempel in wilden laten zetten. Normaal verkoopt de SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als de KLM Health Services en natuurlijk de GGD. Leveren aan particulieren is vrij nieuw voor de SDU.

Het vereiste een grote omschakeling en opschaling. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt en nog verder opgeschaald en aangepast, maar de woordvoerster noemt het eigen bedrijf wendbaar. Toch ligt de bestelsite af en toe plat. „Door grote drukte op onze website is het mogelijk dat de bestelpagina tijdelijk niet bereikbaar is. Probeer het op een later moment graag nog een keer”, staat daar dan ook.

Wie belt moet soms ook een lange tot zeer lange adem hebben: „Belt u om het gele vaccinatieboekje te bestellen, door de enorme drukte is de wachttijd veel langer dan u van ons gewend bent”, klinkt een bandje. Verwezen wordt naar de webshop.

Huisdokters zetten de stempels in principe niet, al zijn er die hun patiënten wel dat plezier doen. „Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo”, aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. „Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk.”

Kamer: snel een prik voor kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar

De Tweede Kamer wil dat kinderen van 12 tot en met 17 jaar die een aandoening hebben of een medisch risico lopen zo snel mogelijk een uitnodiging krijgen voor een vaccinatie. Een grote meerderheid steunt een motie van D66 die daartoe oproept, bleek donderdag tijdens het coronadebat.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft ook die intentie, maar gaf aan dat hij toch een advies hierover van de Gezondheidsraad wil afwachten. Dat zou komende woensdag komen.

D66-Kamerlid Jan Paternotte is het er niet mee eens dat het kabinet nog langer wacht. Hij wijst erop dat de Europese medicijnautoriteit EMA al heeft geoordeeld dat vaccinatie met Pfizer/BioNTech bij kinderen vanaf 12 jaar oud veilig is. Enkele Europese landen zijn daarom al bezig om kinderen in te enten, evenals de VS.

Vaak zitten deze kwetsbare kinderen volgens de D66’er al veertien maanden binnen, evenals gezinsleden, om zoveel mogelijk risico op besmetting met het coronavirus uit te sluiten. Huisartsen kunnen wat Paternotte betreft nu al aan de slag gaan om de betrokkenen te selecteren zodat ze snel een afspraak kunnen maken. Op Forum voor Democratie na was de hele Kamer het daar mee eens.

De Jonge heeft direct na de verschijning van het EMA-oordeel de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de inenting van alle kinderen vanaf 12 jaar. Over een eerste deel van het advies, over kinderen met een medisch risico, heeft hij om spoed gevraagd. Jongeren van 16 en 17 jaar met een aandoening, worden volgens hem al wel gevaccineerd.

11.28 - Door pandemie nog minder baby’s geboren in vergrijzend Japan

Het aantal geboorten heeft in Japan mede door de coronapandemie een nieuw dieptepunt bereikt. Er werden in 2020 in totaal bijna 841.000 baby’s geboren, 2,8 procent minder dan een jaar eerder. Dat is het laagste aantal voor het Aziatische land dat te maken heeft met een sterk vergrijzende bevolking.

Door de pandemie kiezen nog meer koppels ervoor later te trouwen en een gezin te stichten. Japanse vrouwen krijgen nu naar verwachting gemiddeld 1,34 kinderen in hun leven, een van de laagste gemiddeldes ter wereld. Vrouwen krijgen niet alleen minder kinderen, maar er zijn door de vergrijzing ook steeds minder jonge vrouwen.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid meldt naast de kelderende geboorte-aantallen ook een daling in het aantal nieuwe huwelijken. Net iets meer dan 525.000 koppels gaven elkaar vorig jaar het jawoord. De autoriteiten spreken van een naoorlogs laagterecord. In 2019 vonden 12,3 procent meer huwelijken plaats.

Japan worstelt al tientallen jaren met dalende geboortecijfers, ondanks pogingen om deze op te krikken. In 2019 werden voor het eerst minder dan 900.000 baby’s geboren sinds de registratie van pasgeboren baby’s vanaf 1899. Japan verwacht dat de bevolking flink zal krimpen. Japan telt nu ongeveer 127 miljoen inwoners. In 2053 zijn dat er mogelijk minder dan 100 miljoen. Meer dan een kwart van de bevolking is nu ouder dan 65 jaar.

11.26 - Grote steden dragen financieel bij aan coronahulp voor Suriname

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, dragen gezamenlijk financieel bij aan de aanschaf van medische materialen en medicijnen voor Suriname. Dat hebben de gemeenten vrijdag laten weten. De hoogte van de bijdrage is niet bekendgemaakt.

Het ministerie van Volksgezondheid coördineert de hulp. Vrijdag kort na het middaguur vertrekt vanaf Schiphol een vliegtuig met medische hulpmiddelen, materialen en medisch personeel naar Paramaribo.

Zaterdag kwam vanuit de Surinaamse overheid het verzoek om hulp vanuit Nederland. Door het alsmaar stijgende aantal coronapatiënten is inmiddels het hoogste risiconiveau van kracht.

De Surinaamse ambassadeur in Nederland Rajendre Khargi is blij met de inspanningen: „Het is een belangrijk teken van solidariteit met Suriname. De spontane actie van de burgemeesters en hun inwoners is hartverwarmend en laat zien dat Suriname niet alleen staat in de strijd tegen de Covid-pandemie.”

11.14 - RIVM: handen wassen echt beter dan handgel smeren

Het RIVM roept nogmaals op de handen met water en zeep te wassen en alleen als het niet anders kan handgel te gebruiken. Naarmate iemand namelijk meer handgel met ethanol gebruikt, neemt de kans op borstkanker „zeer licht” toe, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het gebruik van het spul nam een flinke vlucht door de coronacrisis. Ethanol ofwel alcohol is een chemische stof die bacteriën en virussen kan doden en in principe ernstige ziekten kan veroorzaken.

Vrouwen die geen handgel met ethanol gebruiken, hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 mensen om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen. Vrouwen die een jaar elke dag tien keer handgel gebruiken, hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen, becijferde het instituut.

Ook is gekeken naar de risico’s voor mensen die beroepsmatig veel in aanraking komen met handgels, zoals in de zorg. Bij hen is de kans op borstkanker iets groter dan bij consumenten, aldus het RIVM. Als zij een jaar lang 25 keer per werkdag handgel met ethanol gebruiken is er een kans van 143.015 op 1.000.000 om borstkanker te krijgen

„Was de handen met water en zeep. Dit is de beste manier om ziekteverwekkers te verwijderen. Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen en in bepaalde werksettings”, zegt het RIVM opnieuw.

Het RIVM heeft op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken de gezondheidsrisico’s van ethanol bevattende handgels onderzocht. Uit de resultaten blijkt verder dat het verhoogde gebruik van handgel met ethanol geen darmkanker of verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt.

11.06 - Ook mensen uit 1983 kunnen een prikafspraak coronavaccin maken

Iedereen uit het geboortejaar 1983 kan een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Vanaf 11.00 uur kan online een afspraak gemaakt worden. De officiële uitnodigingsbrief volgt later.

Het kan zijn dat sommige mensen uit 1983 al zijn gevaccineerd omdat ze in de zorg werken of omdat ze een medisch risico lopen en dus voorrang hebben gekregen. Zij kunnen de nieuwe uitnodiging weggooien.

Donderdag werd het maken van afspraken weer hervat; woensdag waren geen nieuwe groepen uitgenodigd, omdat het kabinet toen besloot het Janssen-vaccin voorlopig niet te gebruiken voor nieuwe prikafspraken. Dat besluit zou kunnen leiden tot extra drukte bij de callcenters, vandaar de dag pauze in de uitnodigingen.

Eerder deze week waren mensen uit 1979, 1980, 1981 en 1982 al uitgenodigd. Vorige week waren mensen uit 1969 tot en met 1978 aan de beurt om een prikafspraak te maken. Elk geboortejaar bestaat uit ongeveer 200.000 mensen. Tot nu toe zijn er 9.934.313 prikken gezet. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken, aldus het dashboard van de overheid waar officiële cijfers op worden bijgehouden.

10.26 - Aanzienlijk meer operatiekamers beschikbaar

In de ziekenhuizen zijn meer operatiekamers beschikbaar en mensen die binnen zes weken zorg nodig hebben, kunnen die ook weer vaker op tijd en zoals gepland krijgen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt door het dalende aantal coronabesmettingen. Van de operatiekamers is nu 76 procent weer in gebruik, een aanmerkelijke stijging ten opzichte van vorige week, toen het nog maar 66 procent was.

Zeven ziekenhuizen kunnen zorg die binnen zes weken moet worden gegeven echter nog steeds niet allemaal op tijd verlenen. „Dit wil niet zeggen dat patiënten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen”, benadrukt de autoriteit.

Twintig ziekenhuizen melden dergelijke ’kritiek planbare zorg’ (zoals kankerbehandelingen) niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 25.

Planbare zorg (zoals een knie-, heup- of staaroperatie) wordt in 22 procent van de ziekenhuizen niet gegeven. Ook hier gaat de situatie erop vooruit, want vorige week kon 29 procent dit nog niet. Het aantal ziekenhuizen dat deze zorg weer wel helemaal kan geven steeg van 2 naar 5 procent.

„In de langdurige zorg zien we dat er weer steeds meer bedden bezet zijn en dat het aantal mensen dat overlijdt daalt. Daarnaast vertonen de wachtlijsten in de langdurige zorg een dalende lijn”, aldus NZa verder. Het gaat hier bijvoorbeeld om gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg.

09.57 - Hugo de Jonge krijgt eerste prik met Pfizer-vaccin

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft zijn eerste inenting tegen corona in de GGD prikstraat bij de SS Rotterdam gekregen. De Jonge is geboren in 1977, mensen uit dat jaar konden vanaf 30 mei een afspraak maken.

Op Twitter sprak De Jonge zijn dankbaarheid uit: „Met dank aan de wetenschap, met dank aan ál die mensen die zich dag in dag uit inzetten om de vaccinatieoperatie tot een succes te maken. Hulde voor al die fantastische mensen van de GGD.”

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in de wachtruimte van de GGD prikstraat bij de SS Rotterdam. Ⓒ ANP SEM VAN DER WAL

07.37 - Overgrote deel van middelbare scholen is of gaat volledig open

Het overgrote deel van de middelbare scholen is vanaf maandag weer volledig open. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder scholen in het voortgezet onderwijs. Zo’n 9 op de 10 scholen zijn al volledig open, of zullen maandag opengaan.

7 procent van de ondervraagde scholen gaat niet helemaal open. Een deel daarvan zet het huidige lesrooster door; een ander deel schroeft het aantal fysieke lessen wel op, maar gaat niet helemaal terug naar de oude situatie. Enkele scholen twijfelen nog over wat ze gaan doen, meldt de NOS.

Het kabinet besloot bij het teruglopen van het aantal coronabesmettingen, dat ook het voortgezet onderwijs weer volledig open moet. Deze week mochten scholen weer iedere dag al hun leerlingen ontvangen. Vanaf komende maandag is dat verplicht. Maar niet alle scholen zien dat zitten omdat pas 10 procent van de medewerkers is gevaccineerd, en er zijn nog maar zeven tot negen volledige lesdagen, verklaart een school uit Bussum. Een school uit Alkmaar zegt dat ze vanwege gezondheidsrisico’s voor hun personeel nog niet 100 procent open kunnen gaan.

Hoewel veel scholen wel volledig opengaan, hebben zij hun bedenkingen. „Gemengde gevoelens”, „dubbel” en „een spagaat” zijn formuleringen die veel terugkomen. Ze zien aan de ene kant dat het goed is voor hun leerlingen om elke dag naar school te gaan, maar maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel.

06.14 - Gommers en Kuipers boos over mondkapjesdeal Van Lienden

Diederik Gommers en Ernst Kuipers hebben geen goed woord over voor de mondkapjesdeal met de overheid waar ondernemer Sywert van Lienden ruim 9 miljoen euro aan heeft overgehouden. „Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort”, zei Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in het programma Beau op RTL 4.

„Dit was een crisissituatie”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij zegt niet te snappen dat „iemand daar op zo’n manier misbruik van maakt.” Presentator Beau van Erven Dorens liet zich in de talkshow vaccineren tegen het coronavirus. De 50-jarige presentator kreeg de prik van Kuipers.

Van Lienden ligt onder vuur omdat hij eerder had gezegd dat hij zonder winstoogmerk mondkapjes zou regelen. Naar nu blijkt heeft hij er 9 miljoen euro winst op gemaakt en zijn twee compagnons ieder 5 miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde donderdag dat het de mondkapjesdeal met Van Lienden heeft voorgefinancierd, net als ruim honderd leveranties van beschermingsmiddelen tegen corona door andere bedrijven.

De Tweede Kamer laakt zijn handelwijze. Maar volgens Tamara van Ark (Medische Zorg) is alles volgens de regels gegaan.

03.31 - Rechtbank doet uitspraak in zaken sportscholen tegen Staat

De rechter beslist vrijdag of sportscholen volledig mogen worden heropend. Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen hebben dat vorige week geëist in twee verschillende kortgedingen tegen de Staat. De groep sportscholen wil daarnaast compensatie voor alle geleden schade.

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en er mogen nog geen groepslessen worden gegeven. Die beperkende maatregelen worden vanaf zaterdag versoepeld. Dan zijn onder meer groepslessen onder voorwaarden wel weer toegestaan.

Stichting Fitness Is Medicijn noemde het onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen.

De groep van zestig sportscholen eist naast volledige heropening ook compensatie voor alle geleden schade. Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het kortgeding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat.

03.03 - Medisch team vertrekt naar Suriname voor coronazorg

Een medisch team en voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, vertrekken vrijdag naar Suriname. Zij gaan daar kijken wat er nodig is om de noodsituatie rond de corona-epidemie in het land onder controle te krijgen. Ze vertrekken naar verwachting om 11.00 uur vanaf Schiphol naar Paramaribo. Het team bestaat uit 23 zorgmedewerkers.

Suriname gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Door de grote toename coronagevallen zijn de hoogste risiconiveaus er van kracht. Ook is er een lockdown afgekondigd. Er zijn overal tekorten aan in het land, zoals medicijnen en mondkapjes. Suriname telt bijna 600.000 mensen.

Het team gaat helpen en inventariseren wat er de komende weken nodig is aan personeel en materialen. Ook gaan de artsen Covid-units uitbouwen om te zorgen dat mensen acute zorg kunnen krijgen.

Nederland stuurt waarschijnlijk volgende week de eerste coronavaccins naar Suriname. Het land krijgt 40.000 doses van AstraZeneca en 50.000 van Pfizer. Later worden er nog meer gestuurd.