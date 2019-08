Levenslessen van de zij-instromer

Annefleur Vogelaar voelt het onderwijsbloed door de aderen stromen tijdens haar eerste week voor groep 6: „Die billen heb je niet voor niets gekregen toen je werd geboren!” Ⓒ Foto’s Visumar

Het lerarentekort blijft groeien, en daarom zetten scholen steeds vaker in op het zij-instroom-traject. En met succes: dit jaar konden scholen in het basisonderwijs al meer dan twee keer zoveel zij-instromers verwelkomen als in heel 2018. Wie zijn deze zij-instromers, en wat beweegt hen? „Die leerlingen verdienen het om gemotiveerde leraren te hebben.”