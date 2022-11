Chinese president Xi over Rusland: ’Nooit een nucleaire oorlog’

Voor Peking is de status van Taiwan een „rode lijn die niet overschreden mag worden”, zo waarschuwt Xi. „Wie Taiwan van China wil scheiden, schendt de fundamentele belangen van de Chinese natie; dat zullen de Chinezen absoluut niet laten gebeuren”, meent Xi. Peking wijst de VS erop dat Washington het één-Chinabeleid erkend, wat inhoudt dat er één Chinese regering bestaat en die is gevestigd in Peking, niet in Taipei.

Wel zegt Xi dat de communicatie tussen topambtenaren van Peking en Washington weer kan worden hervat. Toen de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi het eiland in augustus bezocht, reageerde China door bijna alle officiële kanalen met Washington plat te leggen.

Naast Taiwan stond ook de oorlog in Oekraïne hoog op de agenda. China zegt neutraal te zijn, maar heeft wel impliciete steun verleend aan Rusland. Xi benadrukt dat er „nooit een nucleaire oorlog” gevochten zou moeten worden. Peking keurt het gebruik van nucleaire wapens in Oekraïne af.

Xi en Biden

De twee wereldleiders hebben elkaar maandag aan het eind van de middag lokale tijd op Bali ontmoet, waar ze deze week de G20-top bijwonen. Ze hebben ruim drie uur met elkaar gesproken. Met uitzondering van Biden en Xi dragen alle leden van de Chinese en Amerikaanse delegatie een mondkapje. Het is voor het eerst sinds het coronavirus in Wuhan uitbrak dat president Xi in het buitenland een westerse leider ontmoet.

Xi en Biden zien er allebei het belang van in om de vrede tussen de Verenigde Staten en China te bewaren en een poging te doen om de opgelopen spanningen te verbeteren. „Deze ontmoeting trekt wereldwijde aandacht. We moeten samen met andere landen werken om dichter bij wereldvrede te komen”, aldus Xi.

’Oude vriend’

Het is zeker niet de eerste keer dat de twee heren elkaar de hand schudden. Xi en Biden ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze allebei nog vice-president waren. Toen beweerde Biden nog dat de VS een opkomend China toejuicht en daar niet bang voor is. Inmiddels vreest de VS wel degelijk China’s positie op het wereldtoneel. Nu Xi vorige maand een derde ambtstermijn heeft veiliggesteld zit de Chinese leider bovendien steviger in zijn zadel dan ooit. Xi kan er vrij zeker van zijn dat hij langer president zal blijven dan „zijn oude vriend” Biden.