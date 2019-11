Boeren op trekkers bij Catshuis tegen ’nog meer regels’

De voertuigen zijn voorzien van protestborden met teksten als „No farmers no food”, „’t is de vraag, hoe vaak nog naar Den Haag”, „Trots op alle boeren”, „Stelletje idioten helpen NL naar de kloten” en „Kabinet Rutte, je loopt te kutte.” Peter van der Winden, boer uit Woerden, geeft aan dat deze actie niet is bedoeld om te rellen of gekke dingen te doen. „Maar het moet wel werkbaar blijven in deze sector en er moeten niet nog meer regels bij komen.” De politie verwacht ook geen problemen en zegt dat het protest goed is doorgesproken met de actievoerders.

Boeren uit Zuid-Holland komen met de trekker naar Den Haag. Dat zorgde volgens de ANWB voor enig oponthoud op de A12 tussen Bleiswijk en Nootdorp. Agrariërs van verder weg komen met de auto. „We willen gewone burgers niet onnodig dwarszitten, maar we strijden voor ons voortbestaan, dat is toch wat anders dan een loonsverhoging”, aldus Ingrid de Sain van Agractie Nederland. Agractie was medeorganisator van de protestacties half oktober op het Haagse Malieveld.

De boeren moeten buiten blijven. Premier Mark Rutte praat vanaf 11.30 uur in het Catshuis met een delegatie over de stikstofproblemen.