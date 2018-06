OPCW: Syrië vernietigt chemische munitie

Syrië is op verscheidene plaatsen bezig met het vernietigen of onklaar maken van de chemische wapens. Maar de vernietiging van chemische wapens kan beter buiten dat land ter hand worden genomen. Üzümcü zei dat het voorstel van Syrië om de vernietiging elders te doen, „de meest geschikte optie is”. Dat komt door „de praktische problemen die een gevolg zijn van het gewapend conflict en de beperkte middelen”.

De OPCW is in Den Haag gevestigd. De OPCW is belast met de 'chemische ontwapening' van Syrië sinds Rusland en de VS daartoe samen besloten. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan staat nog niet vast. Een Syrische delegatie komt daar deze week voor naar Den Haag.