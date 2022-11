Man loopt met slagboom over N366 bij Ter Apel en slaat in op auto’s

Op Facebook laten meerdere mensen weten dat ze schade hebben opgelopen. Zo ging in ieder geval één autoruit en een buitenspiegel aan diggelen.

De politie houdt er rekening mee dat meer mensen gedupeerd zijn. „We weten nu nog niet hoeveel auto’s zijn geraakt. Het kan zijn dat bestuurders zijn doorgereden. Deze mensen kunnen zich alsnog bij ons melden.”

De dader liep niet meer op de weg toen de politie arriveerde. Hij is in de omgeving aangehouden. De man zit vast en wordt verhoord over zijn motieven.