Miljoenenschade door acties tegen ecotax

Sinds afgelopen weekeinde zijn bij protesten vier tolpoorten en 11 registratieapparaten vernield. De vernielingen van de tolpoorten waren in Bretagne. Het is niet bekend waar de registratieapparaten kapot zijn gemaakt.

De belangrijkste reden voor de gewelddadige acties was de invoering van de ecotax, een belasting voor zware voertuigen. De maatregel is inmiddels opgeschort, maar de actievoerders willen dat het plan voorgoed in de ijskast wordt gezet.

Vooral in Bretagne is er veel verzet tegen de invoering van de ecotax. In deze regio wonen veel boeren die zware voertuigen gebruiken.