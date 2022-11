Raad wil Halsema terug aan tafel met moskeeën

Dat Denk weinig goede woorden over had voor de manier waarop Halsema een steunverklaring voor de lhbti-gemeenschap rond wilde krijgen, dat was vooraf al duidelijk. Maar ook de drie coalitiepartijen hadden donderdag ferme kritiek op het handelen van de burgemeester.

Halsema vroeg vorige maand zestig moskeebesturen om het ’Verdrag van Amsterdam’ te ondertekenen, waarin expliciet discriminatie van de lhbti-gemeenschap veroordeeld werd. De moskeeën vonden dat zij zo juist zelf gediscrimineerd werden, omdat zij geframed werden als daders.

Zelfreflectie

De PvdA stelde dat er ’onterecht het beeld is ontstaan dat het probleem vooral bij moskeebestuurders ligt’. D66 vroeg om zelfreflectie van de burgemeester. Wat had zij zelf fout gedaan? En ook GL vond dat het niet helpt ’als je door het beschermen van de ene groep, de indruk wekt dat een andere groep wordt weggezet’.

Daardoor ontstond er een ruime meerderheid in de raad die Halsema vroeg om weer het gesprek met de moskeeën op te pakken. Daar leek ze zelf weinig zin in te hebben, nadat die vorige maand collectief een afspraak met haar hadden afgezegd. „Waarom ik niet ben gaan praten? Ja, dolgraag! Ik had mijn agenda er voor vrijgemaakt”, verzuchtte ze. De moskeebestuurders kwamen niet opdagen. „De deur is best wel een beetje hard in mijn gezicht geslagen, dat betreur ik zeer.”

Halsema zag de verklaring juist als een manier om moslims te ’destigmatiseren’, aangezien er al een stigma is. Zij blijft ’tot op de dag van vandaag verbaasd’ over de opstelling van de moskeeën in deze casus. „We zitten in deze nare situatie omdat men ervoor gekozen heeft helemaal publiek te gaan.” Liever gaat ze nu in gesprek met andere organisaties in de stad. Multiculturele lhtbi-organisaties en vrouwenorganisaties bijvoorbeeld.

Verwarring

Na een lange discussie kwam Halsema - op aandringen van verschillende partijen - alsnog met het voorstel om een nieuwe handreiking te doen aan de islamitische gemeenschap, waarin ze dit keer wel vanaf het begin de gemeenteraad betrekt. Over hoe die door de raad gewenste ’uitgestoken hand’ eruit gaat zien, bleef tot na afloop van de vergadering grote verwarring bestaan.

Niet de hele gemeenteraad duwde Halsema overigens die kant op. Annabel Nanninga van JA21 vond dat haar aanpak ’niet zo handig’ was, maar ziet ook dat de islamitische organisaties wel heel gretig een excuus aanpakten om onder de verklaring uit te komen. „Lafjes”, noemde ze het. „Heel veel homoseksuelen in de stad hebben last van jongeren uit de islamitische cultuur, ik wil die olifant in de kamer wel benoemen.”