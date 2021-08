Vaccinatiebewijs verplicht voor restaurants New York

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

NEW YORK - De Amerikaanse stad New York maakt het tonen van een vaccinatiebewijs verplicht als mensen binnenactiviteiten willen doen. De ’coronapas’ wordt nodig om bijvoorbeeld naar restaurants, sportscholen en optredens te kunnen. New York kampt met een snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. „Dit is wat het tij zal doen keren”, zegt burgemeester Bill de Blasio over de maatregelen.