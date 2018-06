Uitslagenavond EU-verkiezing blijft op zondag

Het kabinet ziet geen mogelijkheid om de uitslagenavond van de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar te vervroegen. In Nederland vinden deze verkiezingen op donderdag 22 mei plaats, maar de resultaten mogen pas op de zondag daarna bekend gemaakt worden. Pas dan zijn de verkiezingen in alle EU-landen achter de rug. „Dat is Europees zo bepaald en wij voegen ons daarnaar”, zei minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer.