Franse autoriteiten treffen 63 migranten aan op strand

De brandweer zorgde voor de eerste opvang van de gestrande vluchtelingen. Geen van hen hoefde naar een ziekenhuis. De politie liet later weten dat inmiddels voor 55 personen onderdak is gevonden in de regio.

Volgens een telling van het Britse persbureau PA zijn in augustus bijna 1500 migranten en asielzoekers erin geslaagd vanuit Frankrijk het Kanaal over te steken. De woordvoerder van premier Boris Johnson herhaalde nog maar eens dat dit onacceptabel is en hekelde de criminele bendes die kapitalen verdienen aan wanhopige en kwetsbare mensen. De Franse regering zegt dat ze alles doet wat in haar mogelijkheden ligt.