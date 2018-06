Prix de Rome voor Falke Pisano

Beeldend kunstenares Falke Pisano heeft dinsdagmiddag in het Apple arts centre in Amsterdam de Prix de Rome gewonnen. De 35-jarige Pisano kreeg de prestigieuze prijs en de bijbehorende 40.000 euro uit handen van minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kunstenares ontving de onderscheiding voor haar installatie Prison Work, geïnspireerd op de eerste geprivatiseerde gevangenis in Amerika.