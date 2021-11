Ophef over nazi-uniformen op politieschool in Colombia

Colombiaanse media melden dat deelnemers aan een bijeenkomst op de politieschool Simón Bolívar in de gemeente Tuluá in het departement Valle del Cauca, naast truien met het opschrift politie en Duitse vlaggen uniformen met hakenkruizen hebben gebruikt. Een persoon had zich verkleed als Adolf Hitler en had een Duitse herder bij zich, zo is te zien op foto’s op sociale media.

De politie verklaarde dat de activiteit educatief was en dat de beslissing om deze symbolen te gebruiken verkeerd en ondoordacht was. De directeur van de politieschool moest vertrekken vanwege het voorval.

In een gezamenlijke verklaring veroordeelden de ambassades van Israël en Duitsland in Colombia fel wat er op de politieschool is gebeurd. Gebeurtenissen als deze zijn „schandalig en beledigend, niet alleen voor Joden, maar ook voor alle slachtoffers van het naziregime en zijn criminelen.”