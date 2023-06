Kinderen vinden twee gemummificeerde katten in bos bij Barneveld

De katten waren van twee verschillende eigenaren en al een paar weken kwijt. De politie denkt dat de katten zijn doodgemaakt door iemand „die er last van had” en later zijn neergelegd in het bos.

Wanneer de katten in het bos zijn neergelegd is niet bekend. Mogelijk was dit al eerder dan vrijdag. De wijkagent vraagt mensen die iets weten, gezien of gehoord hebben zich te melden bij de politie.