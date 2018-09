Luchtreizigers beter beschermd

,,Belangrijke wijziging is bijvoorbeeld dat de Europese passagiersrechten, zoals financiële compensatie tot 600 euro bij lange vertragingen, niet alleen gelden voor vertrekkende vluchten, maar ook bij aankomende vluchten uit landen buiten de EU. Wat je in lidstaten boekt, is wat je krijgt", zegt Europarlementariër Dennis de Jong (SP).

Datzelfde geldt volgens hem als je om wat voor reden ook de heenvlucht mist. ,,We hebben besloten dat je dan recht houdt op de geboekte en betaalde terug- of doorvlucht", aldus De Jong.

Wie op een bestemming strandt, moet volgens hem recht hebben op vijf dagen verzorging door de vliegmaatschappij (hotel, maaltijden, taxi, etc.) tot 175 euro per dag. De Europese Commissie wil dat beperken tot drie dagen à 100 euro.

Brussel is bezig met nieuwe wetgeving. Tot ongenoegen van de vliegmaatschappijen, die onder meer willen dat technische mankementen als overmacht worden beschouwd. Die wens krijgt tot nu toe geen gehoor. ,,Pech is bedrijfsrisico", vindt het Europarlement.

Maar volgens prof. Pablo Mendes de Leon, topman van het International Institute of Air & Space Law (Universiteit Leiden), zou de Europese Commissie het hele voorstel wel eens kunnen intrekken als het Europarlement teveel wijzigingen eist. Dat zijn er nu een paar honderd.

Incassobureau EUclaim heeft de Europese ombudsman ingeschakeld over ‘schimmige onderonsjes van nationale toezichthouders, zoals de Inspectie Leefomgeving & Transport, met vliegbedrijven over onjuiste overmachtsituaties’.

EUclaim constateert overigens dat het aantal vertragingen langer dan drie uur van Nederlandse maatschappijen KLM, Transavia, ArkeFly, Corendon Dutch Airlines, afgelopen zomer flink is teruggelopen ten opzichte van 2012. ,,Gemiddeld met een derde. Wel waren er meer vluchtannuleringen."