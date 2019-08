’Rijgedrag Turkse chauffeurs ronduit onveilig’

Een Nederlander maakte een week geleden deze foto’s tijdens de jeepsafari. Ⓒ Eigen foto's

AMSTERDAM - Bij een jeepsafari nabij het Turkse Alanya is een Nederlandse man omgekomen. Landgenoten die kort na het fatale ongeluk bij het ravijn waren, schrokken toen ze de jeep zagen liggen. „Het was heel diep. We konden er niet bij komen.”