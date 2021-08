Laatste applaus voor Ajax-talent Noah Gesser en zijn broer Isay: ’Het is onwerkelijk’

De twee broers kwamen eind juli om bij een ernstig verkeersongeluk. Bij IJFC, de club in IJsselstein waar hun sportieve wortels liggen, werden ze groots herdacht, kort voor de broers Gesser ter aarde werden besteld.

Emotionele rondrit

Er is bij sportpark Groenvliet dinsdagochtend vuurwerk, er worden fakkels ontstoken, en er is een spandoek met de foto’s van de twee goedlachse jongens. Maar er zijn vooral heel veel mensen, vooral van IJFC en VVIJ waar de beide jongens voor speelden, die de emotionele rondrit met de twee witte kisten zien en hun respect betuigen met een erehaag.

,,Het is onwerkelijk’’, zegt Rodney Mellema, trainer bij IJFC. ,,Zulke vriendelijke jongens, en zulke goede voetballers ook.’’ Ⓒ Koen Laureij

„Het is onwerkelijk”, zegt Rodney Mellema, trainer van de JO19-1 bij IJFC, terwijl de tranen nog in zijn ogen staan. „Zulke vriendelijke jongens, en zulke goede voetballers ook. Isay was ook een prima speler, hij heeft veel pech in zijn leven gehad. Een bal via de paal in zijn oog, waar hij veel last van gehad. En natuurlijk de kanker, waar hij gelukkig helemaal van herstelde.”

’Nieuwe Patrick Kluivert’

Noah ging, zo vertelt Mellema, ’stap voor stap omhoog’. „Hij was hard op weg om het te maken in het betaald voetbal. Ik heb hem zelf niet getraind, maar was altijd kind aan huis bij zijn ouders en heb zijn ontwikkeling van nabij meegemaakt.” Noah Gesser was toscorer bij Ajax en werd al de ’nieuwe Patrick Kluivert’ genoemd.

Het ongeloof is dan ook nog steeds groot. „Je gelooft het gewoon niet, in ieder geval wil je het niet geloven. Toen dat vreselijke ongeluk net was gebeurd vroeg iedereen zich af: Zijn ze het echt? Dan vraag je je ook af waarom dit moest gebeuren.”

Opa en oma

Na het eerbetoon op Groenvliet ging de stoet naar de opa en oma van de jongens, om daarna door te rijden naar jeugdcomplex De Toekomst van Ajax, waar de club een besloten herdenking houdt.

Ⓒ Koen Laureij

Vervolgens komt het gezelschap bijeen bij evenementenlocatie InnStyle aan de oevers van de Maarsseveense Plassen. Daar worden de beide jongens door dragers van Wi Kan Doe, een Surinaamse vereniging, met dans en muziek naar binnen gebracht. Al swingend worden zo de boze geesten op een dwaalspoor gebracht.