Honderden kilo’s heroïne verstopt in tomatenpuree: justitie eist celstraf

Door Claire van Dyck

Roermond - Twee vrachtwagentransporten met ieder 612 kilo heroïne verstopt in blikken tomatenpuree uit Iran die in 2014 in Venlo werden onderschept, maakten deel uit van een veel omvangrijkere heroïnesmokkel van 3600 kilo. Justitie eiste maandag in rechtbank Roermond celstraffen tot 11,5 jaar.