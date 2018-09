Buskaper moest Noorwegen verlaten

De man die maandagavond in het zuiden van Noorwegen een snelbus kaapte, is een 30-jarige asielzoeker uit Zuid-Sudan. Hij zou dinsdag uit het Noord-Europese land worden gezet. Dat heeft de Noorse politie dinsdag tijdens een persconferentie gezegd. De man ligt in het ziekenhuis. De politie heeft hem nog niet kunnen verhoren.