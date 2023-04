Oud-premier Berlusconi op intensive care in ziekenhuis Milaan

Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft dat zijn toestand momenteel stabiel is. Zijn partijgenoot Antonio Tajani zegt dat hij wakker is en ook praat. De oud-premier moet wel de komende nacht in het ziekenhuis blijven en de kans bestaat dat het nog een paar dagen gaat duren. Hij zou ook last hebben van ademhalingsproblemen. De broer en oudste dochter van Berlusconi hebben hem al in het ziekenhuis bezocht.

Berlusconi werd 30 maart nog uit hetzelfde ziekenhuis ontslagen. Toen zou het zijn gegaan om een routine-onderzoek.

Berlusconi, in het verleden drie keer premier van Italië, heeft de afgelopen jaren vaker problemen met zijn gezondheid. Zo werd hij herhaaldelijk in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in 2020 een coronabesmetting had opgelopen. In 2016 werd de ex-premier al eens geopereerd aan zijn hart.

Berlusconi zit momenteel in de Italiaanse Senaat namens zijn partij Forza Italia, die deel uitmaakt van de huidige regering van Giorgia Meloni.

Naast zijn carrière als politicus is Berlusconi in eigen land bekend als mediatycoon en een van de rijkste mensen van Italië. Hij was onder meer eigenaar van voetbalclub AC Milan en bezit een aantal televisiestations. Ook zorgde hij regelmatig voor ophef met opvallende uitspraken. Zo beloofde hij eind vorig jaar de spelers van zijn voetbalteam Monza om prostituees naar de kleedkamer te sturen als ze winnen tegen een topploeg uit de Serie A. Hij was jarenlang bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die hij ook na de inval in Oekraïne verdedigd heeft.

Berlusconi is door de jaren heen verwikkeld geraakt in meerdere zaken over omkoping, belastingfraude en andere schandalen. Berucht is bijvoorbeeld de zogeheten Rubygate-zaak, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster. In die zaak kreeg Berlusconi in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd voor het betalen voor seks met een minderjarige prostituee en omdat hij werd verdacht van machtsmisbruik, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.