VS levert van ’bioboer-moord’ verdachte hulpsheriff uit

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Limburg aan De Telegraaf. William Lyle J. wordt verdacht van betrokkenheid bij een gruwelmoord in Bergen, eind november 2019. Hij zat al geruime tijd vast in zijn vaderland in afwachting van een verzoek om hem uit te leveren aan Nederland.

J. wordt in ons land bijgestaan door advocaat Yehudi Moszkowicz. Hij erkent de Amerikaan bij te staan, maar zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren. ,,Omdat mijn cliënt in beperkingen zit”, voegt hij toe. Ook een tweede Amerikaanse verdachte is in deze zaak inmiddels uitgeleverd.

Sinister complot

De indrukwekkende J. – groot, kaal hoofd met baard, tatoeages – droeg als plaatsvervanger van de eerste sheriff van Forrest County van mei 2017 tot april 2019 de gouden ster op zijn borst.

De zaak draait om een sinister complot om geld af te persen van de 58-jarige Duitse bioboer Thomas Schwarz, die uiteindelijk – omdat hij weigerde te betalen – werd afgeslacht.

Huis

J. geeft toe dat hij – nadat hij naar Nederland was gevlogen – de huurauto had gereden, met daarin twee andere mannen, die werd gebruikt om de schokkende moord uit te voeren. Hij ontkent echter met klem dat hij op de bewuste ochtend van 26 november 2019 het huis van Schwarz in de Roefsstraat is binnengegaan.

De Roefsstraat in Bergen, waar de woning van de Duitser Schwarz in november 2019 het decor was van een gruwelijke moord. Ⓒ SK-MEDIA

„Twintig minuten later”, zei J. over het moment van aankomst, „kwamen ze terug naar de auto, met bloed op hun kleding”, zo valt te lezen in Amerikaanse rechtbankdocumenten.

Bleekwater

Na de moord reden ze naar een nabijgelegen bos waar de twee killers hun kleren uittrokken en in een tas bleekwater stopten. Die gooiden ze weg. J. kreeg voor de dodenrit een envelop met 10.000 dollar, erkende hij.

November 2019, de politie is met veel mankracht is uitgerukt nadat in de Roefsstraat in het Limburgse Bergen het lijk van Schwarz in een plas bloed is gevonden. Ⓒ SK-MEDIA

Kort na de slachtpartij werd de huurauto teruggebracht en gingen de mannen hun eigen weg, zo valt te lezen in Amerikaanse rechtbankdocumenten. De ex-hulpsheriff vloog via Zürich en Moskou terug naar huis, waar hij april dit jaar bezoek kreeg van agenten die hem arresteerden wegens een internationaal opsporingsbevel.