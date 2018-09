Nepberichten verstuurd onder naam NL-Alert

Het bericht is vermoedelijk verstuurd via de website phonefuck.nl, zegt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Via die site kunnen nepberichten worden gestuurd. Het is onduidelijk hoeveel personen de sms hebben gekregen. Waarschijnlijk gaat het alleen om telefoons die in de buurt waren van een bepaalde zendmast.

Maandag werd er juist een tweede test gedaan met het systeem van NL-Alert.