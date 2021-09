Premium Het beste van De Telegraaf

Evenementenbranche is er klaar mee: ’Het is van geen kant meer uit te leggen, wie begrijpt dit nog?’

Door Edwin Rensen Kopieer naar clipboard

Unmute Us in Enschede. Ⓒ ROBERT HOETINK

Enschede - Waar voetbalstadions vol zitten en waar in Zandvoort met de Formule 1 een mega-event plaatsvond zijn festivals nog steeds niet toegestaan. Tienduizenden demonstranten uit de cultuursector laken deze ongelijkheid en trekken zaterdagmiddag woedend door de straten van tien steden in ons land. „Het is van geen kant meer uit te leggen, wie begrijpt dit nog?”, vraagt een boze Eric van Oosterbaan van festivalorganisator Absolutely Fresh zich in Enschede af.