Elf doden bij crash

De precieze oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het toestel een vleugel of een deel ervan verloor, net nadat het was opgestegen. Het was daarna voor de piloot onmogelijk de controle over het toestel te houden. „Het vliegtuig vloog over mijn huis en ik zag stukjes uit het vliegtuig vallen”, zo verklaarde een ooggetuige, een omwonende nabij de rampplek tegenover Franstalige media.

Het toestel was rond half 4 vertrokken vanaf een vliegveld bij Temploux, dat eveneens in de buurt van Namen ligt. De parachutisten, die allen aangesloten waren bij de lokale parachutteclub, zouden in de omgeving van Fernelmont worden gedropt.

Het eenmotorige vliegtuigje van het type Pilatus PC-6 Porter van Zwitserse makelij stortte neer in een open veld, dichtbij woningen. Die werden niet geraakt.

Bij het toestel zijn geopende parachuten gevonden. Dat bewijst dat enkele inzittenden zich probeerden te redden door uit het vliegtuig te springen, aldus de burgemeester Jean-Claude Nihoul van Fernelmont tegenover Belgische media. Kort na het neerstorten vloog het toestel in brand. Hulpdiensten, die snel ter plaatse waren, konden niemand meer redden. De slachtoffers bezweken ter plekke.

Onder anderen de Belgische premier Elio Di Rupo betuigde via sociale media zijn medeleven. „Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en nabestaanden”, twitterde hij.

De premier en minister Joëlle Milquet (Binnnenlandse Zaken) zijn zaterdagavond naar de rampplek gegaan om de families en vrienden van de slachtoffers bij te staan. Ook koning Filip, zelf opgeleid als piloot, bezocht de plek van de crash. Hij zal ook langs de club gaan, waar de omgekomen parachutisten bij waren aangesloten.