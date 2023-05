Cel voor beledigend briefje op graf Poetins ouders: ’Hij is een freak en een moordenaar’

De 60-jarige Irina Tsybaneva uit Sint-Petersburg legde in oktober op de avond van Poetins verjaardag een briefje neer bij het graf van de ouders van de Russische president. „Ouders van een maniak, breng hem naar jullie. Hij zorgt voor zo veel pijn en problemen. De hele wereld hoopt op zijn dood. Dood aan Poetin. Jullie hebben een freak en een moordenaar opgevoed”, stond op het briefje.

Tsybaneva werd aangeklaagd wegens grafschennis met politieke haat als motivatie. Haar advocaat zei dat ze niet schuldig is, omdat ze het graf niet had beschadigd en ook niet de publiciteit opzocht. Dit mocht echter niet baten voor Tsybaneva, want de rechtbank oordeelde dat zij wel schuldig was en gaf haar een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Dit is niet de eerste keer dat iemand wordt veroordeeld wegens opmerkingen gericht aan de Russische overheid. Geschiedenisleraar Nikita Tushkanov kreeg een celstraf van 5,5 jaar, omdat hij de explosie van de brug tussen de Krim en het Russische vasteland „een verjaardagscadeau voor Poetin” noemde. De rechter vond dat hij schuldig was aan het rechtvaardigen van terrorisme en het in diskrediet brengen van het Russische leger.