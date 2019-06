Agent die niet ingreep bij bloedbad opgepakt

De 19-jarige Nikolas Cruz (19) schoot vorig jaar op 14 februari om zich heen op zijn voormalige middelbare school. Veertien leerlingen en drie anderen kwamen om het leven. Het was de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school in jaren. De 56-jarige Scot Peterson was de enige gewapende beveiliger op de campus van de Marjory Stoneman Douglas High School. Op camera’s was te zien hoe hij buiten bleef staan.

De elf aanklachten bij elkaar opgeteld kunnen Peterson maximaal op een gevangenisstraf van 97 jaar komen te staan. De agent is ook voor de civiele rechter aangeklaagd door de vader van een van de slachtoffers.