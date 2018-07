PostNL verwacht grotere besparingen

Lees hier al het DFT-nieuws en actuele koersinformatie van PostNL.

,,De reorganisatie begint vruchten af te werpen'', stelde bestuursvoorzitter Herna Verhagen. ,,De kostenbesparingen liggen voor op schema en compenseren de krimp op de Nederlandse postmarkt.'' PostNL rekent nu op een besparing van 90 tot 110 miljoen euro in 2013, waar eerder werd uitgegaan van 60 tot 80 miljoen euro. Het onderliggende contante bedrijfsresultaat komt dit jaar uit op 130 tot 160 miljoen euro, waar eerder werd gerekend op 50 tot 90 miljoen euro.

De kosten voor de reorganisatie drukten de nettowinst, exclusief het belang in TNT Express, afgelopen kwartaal tot 2 miljoen euro. Een jaar eerder boekte het bedrijf nog een winst van 12 miljoen euro. De omzet zakte vorig kwartaal met 2 procent tot 1 miljard euro. Die daling kwam doordat het Britse pond minder waard werd. Afgezien van wisselkoerseffecten bleef de omzet stabiel.

Kwaliteit

PostNL bezorgde vorig kwartaal ruim 12 procent minder post in Nederland dan een jaar eerder. Die krimp werd deels gecompenseerd door een groei van 8 procent in de bezorging van pakketjes. Ook de buitenlandse activiteiten van het bedrijf groeiden door.

De kwaliteit van de postbezorging in Nederland verbeterde in het derde kwartaal. Volgens PostNL werd 96,6 procent van de post op tijd bezorgd, tegen 96,3 procent in het tweede kwartaal.