Laatste ontslagdatum stamrecht 30 juni 2014

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) legde dat maandag uit in de Tweede Kamer. Weekers schat in dat er zo voldoende tijd is voor mensen die overwegen een stamrecht-bv op te zetten. De fiscaal gunstige stamrecht-bv verdwijnt per 1 januari.

In de Kamer en bij vakbond CNV waren zorgen over het afschaffen van de regeling, omdat bij reorganisaties soms de uiteindelijke ontslagdatum nog niet bekend is.