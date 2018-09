'Fraudeur vaak manager op leeftijd'

Dit blijkt uit maandag gepubliceerd internationaal onderzoek van KPMG Forensic naar bijna 600 fraudegevallen tussen 2011 en 2013. Eén op de vier fraudes binnen ondernemingen wordt gepleegd door het hoger management en bijna 30 procent door de top van het bedrijf.

Daarnaast is steeds vaker sprake van een gezamenlijk delict in plaats van een actie door één persoon. Bij 70 procent van de onderzochte fraudegevallen werd door een aantal mensen samengewerkt. De meerderheid van de fraudes blijkt vooral mogelijk te zijn door de gebrekkige interne controles binnen de ondernemingen.

Yvonne Vlasman van KPMG Forensic Investigations is niet verbaasd over het feit dat de meeste fraudes gepleegd worden door het management en de bedrijfstop. „Managers hebben in het algemeen toegang tot vertrouwelijke informatie, maar zijn ook in staat allerlei vormen van interne controle te ontlopen. Bovendien beschikken zij vaak over een meer dan gemiddelde kennis van informatietechnologie, een belangrijk voordeel nu zoveel informatie daarin is opgeslagen en cyberfraude vaker gaat voorkomen.”