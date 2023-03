Premium Het beste van De Telegraaf

Voedselbank West-Friesland stopt met snoep en koek: ’Zeven kilo aangekomen door ongezonde hulp’

Mirjam haalt thuis de gekregen etenswaren van de voedselbank uit haar tas. Ⓒ Foto Mediahuis / Cees Beemster

Mirjam is dankbaar dat ze wekelijks een voedselpakket krijgt van de Voedselbank West-Friesland. Alleen zitten daar volgens haar te veel ongezonde producten in. De Voedselbank is het met haar eens.