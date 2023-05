Premium Het beste van De Telegraaf

Meer details over drama in VS: verkrachter schoot vrouw, haar kinderen en vriendinnetjes dood

De ouders van Ivy Webster in een emotioneel interview. Ⓒ ANP / Associated Press

De politie heeft meer duidelijkheid verschaft over de heftige moordzaak in Oklahoma, waar zeven slachtoffers vielen, onder wie vijf tieners. De moordenaar was een zedendelinquent die op het moment van de meervoudige moord in de rechtbank verwacht werd.