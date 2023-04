Premium Het beste van De Telegraaf

’Poetin wil voluit gaan met zijn oorlog’ Kremlin draait dissidenten de duimschroeven aan

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

’Dien Rusland met echt werk’, staat er op deze promotieposter van het Russische leger in Sint Petersburg. Onderdeel van een ongekende ronselcampagne. Ⓒ Getty Images

Moskou - Het onderdrukken van politieke tegenstanders en een verregaande militarisering van de samenleving gaan in Rusland hand in hand. Terwijl bij het laatste nog pogingen worden gewaagd om de bevolking enthousiast te maken voor het leger en de oorlog in Oekraïne, wordt bij de dissidenten alleen nog maar de knoet gebruikt.