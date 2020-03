’Verbeteringen nodig in stikstofmetingen’

De commissie onder voorzitterschap van Leen Hordijk is in het leven geroepen vanwege alle twijfel over de stikstofgegevens van het RIVM. In de agrarische sector zijn al jaren twijfels over de rekenmethode waarmee ammoniak afkomstig van vee wordt berekend. Onlangs presenteerde het Mesdagfonds een eigen onderzoek met een andere visie op de oorzaak van stikstofneerslag voor de natuur.

Hordwijk stelt nu dat de kwaliteit van data, methoden en modellen van het RIVM voldoende zijn. „Wel vinden we dat er verbeteringen nodig zijn om de wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor emissies, verspreiding en depositie van stikstofverbindingen in de toekomst te garanderen en om onzekerheden te verkleinen”, stelt de voorzitter.

Hij stelt dat de uitkomsten beter worden als er meer en frequenter wordt gemeten, er extra modellen worden gebruikt en door satellietgegevens toe te passen. In de Tweede Kamer wordt regelmatig verwezen naar verschillende rekenmethodes in het buitenland. De commissie stelt dat het in Denemarken, Duitsland en Vlaanderen vergelijkbaar is met onze situatie. Het beleid is wel anders.

Later dit jaar komt er nog een rapport. De commissie komt dan met concrete voorstellen om stikstofberekeningen te verbeteren.