Meer beurzen voor promoverende docenten

Door de beurs kan een leraar met behoud van salaris vier jaar lang twee dagen in de week naar de universiteit, naast het werk voor de klas. De school krijgt geld om de docent te vervangen. Volgens Bussemaker is een promotieonderzoek een „uitstekende kans” voor docenten om zich verder te ontwikkelen. „Ook profiteren leerlingen, studenten en collega's er van. Want de kennis en ervaring die leraren tijdens een promotietraject opdoen, nemen zij weer mee hun school in.”

Vorig jaar waren er 33 promotiebeurzen beschikbaar, maar wilden ruim 150 docenten gebruik maken van de beurs. Bussemaker en Dekker hopen met de uitbreiding aan de vraag tegemoet te komen. Het gaat om 90 beurzen in 2014 en 90 in 2015. Docenten uit het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs kunnen er gebruik van maken, net als mbo- en hbo-docenten.

Overigens is ook de lerarenbeurs populair. Er zijn al 40.000 van die beurzen verstrekt aan docenten die een bachelor- of masterstudie volgen.