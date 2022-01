Levenslange celstraf Iliass K. voor aansturen reeks moorden

Volgens de rechtbank staat vast dat K. opdracht heeft gegeven voor de moord op Alex Gillis in Zaandam (februari 2014), de ’vergismoord’ op de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam (juli 2014) en de liquidatie van Massod Amin Hosseini in Amsterdam-Osdorp (september 2014). Ook was hij nauw betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op een neef van Gillis. Zijn inbreng was volgens de rechtbank behalve sturend en coördinerend „essentieel en onmisbaar”, zijn manier van optreden „meedogenloos, huiveringwekkend, nietsontziend en gewetenloos.”

De rechtbank noemde K. „een spil” in een bende die is voortgekomen uit de organisatie van de in 2014 zelf geliquideerde crimineel Gwenette Martha en die tekende voor „ontluisterend en excessief geweld.” De bende was „professioneel georganiseerd” en beschikte over gestolen auto’s, wapens, cryptotelefoons, spotters en huurmoordenaars. Leden ervan kregen maandelijks geld, getuige onder meer een boekhouding die is gevonden.

’Geen actieve rol’

K. werd in april 2018 opgepakt. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht, tot vorig jaar mei de strafeis tegen hem werd uitgesproken en hij besloot alsnog een boekje open te doen. Bij de politie bekende hij deel te hebben uitgemaakt van een bende en te hebben geweten van moordplannen, maar zei hij geen actieve rol te hebben gehad bij liquidaties. De rechtbank noemde zijn verklaringen woensdag „onvolledig en vooral afgelegd vanuit eigenbelang.”

Met K. stonden acht verdachten terecht in de zaak. De in 2020 in Dubai opgepakte Khalid J. (37), volgens de rechtbank een van de mannen die de touwtjes in handen had, kreeg acht jaar cel - zeven maanden meer dan geëist. Hoewel zijn prominente rol uit ontsleutelde berichten volgens de rechtbank overduidelijk blijkt, was hij niet te linken aan een van de liquidaties. Van de overige zeven verdachten kregen er zes straffen uiteenlopend van vijftien maanden tot 24 jaar en 8 maanden cel. Eén verdachte werd vrijgesproken.

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat de in september 2014 doodgeschoten Massod Amin Hosseini Gillis en Eggermont heeft vermoord. De huurmoordenaar werd geliquideerd omdat hij steeds nadrukkelijker zou hebben geflirt met het vijandelijke kamp van crimineel Omar L., de man die in plaats van Eggermont had moeten worden geliquideerd. L. zit inmiddels zelf een levenslange straf uit.