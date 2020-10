’Covidstad’ Bergamo kan weer genieten van voetbal

Bergamo is opgekrabbeld na de virusuitbraak die duizenden inwoners het leven kostte. Ⓒ Foto De Telegraaf

Geen stad in Italië werd zo zwaar getroffen door het coronavirus als Bergamo. De plaatselijke krant kende opeens het record van tien overlijdensadvertenties per dag, de beelden van de legerwagens die de lijken weghaalden uit het ziekenhuis gingen de wereld over en veroorzaakten paniek. En juist hier moet Oranje woensdag voetballen tegen Italië. Maar Bergamo is opgekrabbeld, een symbool van de weerbaarheid van de mens. En sommige spelers van Oranje zijn er erg geliefd.