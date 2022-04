Stoltenberg: ’NAVO-toetreding door Finland en Zweden kan snel’

„We zijn in dialoog met Zweden en Finland. Als zij een toetredingsverzoek indienen zullen we hen warm welkom heten.” Een verzoek tot toetreding moet door alle dertig leden van de NAVO worden geratificeerd. Die periode moet volgens Stoltenberg worden afgedekt met interim maatregelen, maar wat die zijn, zei hij niet.

Rusland heeft gedreigd nucleaire en hypersonische wapens in de Baltische enclave Kaliningrad te stationeren als Finland en Zweden NAVO-lid worden.

Volgens Stoltenberg is het een fundamenteel recht van ieder Europees land om zijn eigen toekomst te kiezen. „Dus als Rusland probeert via dreiging en intimidatie deze twee landen te laten afzien van een NAVO-lidmaatschap, dan toont dat alleen maar aan dat Rusland geen enkel respect heeft voor dat uitgangspunt.”

Finland en Zweden willen door de dreiging van Rusland hun neutraliteit laten varen en vragen naar verwachting over een week of drie het lidmaatschap aan van de westerse militaire alliantie. De dertig huidige NAVO-landen zouden daarmee eind juni kunnen instemmen, waarna nog een paar maanden nodig zijn voor de zegen van hun parlementen.

In de wachtkamer kunnen Finland en Zweden nog geen beroep doen op de beroemde NAVO-afspraak dat ze een aanval op één als een aanval op allen beschouwen. Helsinki en Stockholm zoeken daarom naar manieren om hun veiligheid in de tussentijd te waarborgen.

„De realiteit is dat Finland en Zweden al langer warme banden hebben met de NAVO. We werken samen, opereren samen, oefenen samen. En zodra we de beslissing nemen hen uit te nodigen is dat een heel stevig politiek signaal, namelijk dat de veiligheid van Finland en Zweden alle NAVO-partners aangaat”, aldus Stoltenberg.