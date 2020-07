21 gewonden bij brand op USS Bonhomme Richard

Dat meldt de lokale brandweer. Niemand verkeert in levensgevaar.

Het schip, de USS Bonhomme Richard, lag in de haven van San Diego voor regulier onderhoud. Mogelijk is de brand daarbij ontstaan. Dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen.

De Bonhomme Richard is een licht vliegdekschip dat wordt gebruikt door het Amerikaanse Korps Mariniers, vooral voor heli's en ondersteuning bij landingen vanuit zee. Het schip is enigzins vergelijkbaar met de Zr.Ms. Rotterdam en de Zr.Ms. Johan de Witt in Nederland.

Een flinke rookpluim was zondagochtend (lokale tijd) te zien. Ook was er tenminste één explosie gehoord, melden zowel de brandweer als lokale media. Iedereen is inmiddels van het schip gehaald.