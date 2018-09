36 gewonden door busongeluk op A1

Een van de bussen zou de vangrail hebben geraakt waarna twee andere voertuigen er tegenaan botsten. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De meesten liepen snijwonden, kneuzingen of nekklachten op.

De overige inzittenden werden opgevangen in de bibliotheek aan de Kazernestraat in Muiden. Daar bleek een aantal mensen toch last te hebben van de gevolgen van de aanrijding. Ze werden alsnog naar een ziekenhuis gebracht. GGD, het Rode Kruis en Slachtofferhulp boden de mensen hulp en steun.

De inzittenden van de touringcars hadden zaterdag een bedrijfsuitje van thuiszorgorganisatie De Friese Wouden. Ze waren onderweg naar het Circustheater in Scheveningen, voor de middagvoorstelling van Sister Act. Die musical ging overigens gewoon door. In totaal waren 360 mensen in zes bussen op weg naar de musical. In de voertuigen die elkaar raakten zaten 170 mensen.

Volgens De Friese Wouden zijn 35 van de 36 gewonden inmiddels thuis. „Eén medewerkster moet vanwege een gebroken neus en een gebroken jukbeen een nacht overblijven in het AMC in Amsterdam”, liet de organisatie zaterdagavond weten.

De Friese Wouden houdt volgende week een bijeenkomst „voor iedereen die behoefte heeft aan napraten”. Slachtofferhulp zal dan weer aanwezig zijn.

Het ongeluk gebeurde bij de afrit Muiden-Oost, vanuit de richting Amersfoort. De weg was afgesloten tussen ongeveer half 1 en half 5. Over de precieze oorzaak is nog niets bekend.