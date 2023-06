Rutte naar Tunesië, dat ’geen grensbewaker wil zijn’

Vanuit Europa is de hoop dat er met Tunesië een migratiedeal valt te sluiten, die moet voorkomen dat mensen massaal vanuit het Noord-Afrikaanse land de oversteek naar Zuid-Europa maken. Maar Saied drijft de prijs vooraf vast op. „De oplossing zal niet ten koste gaan van Tunesië, we kunnen geen bewaker zijn voor hun landen”, tekende Reuters uit zijn mond op tijdens een bezoek aan de havenstad Sfax, het belangrijkste vertrekpunt voor migranten die Italië per boot willen bereiken.

Rutte zelf toonde zich vrijdag ’voorzichtig hoopvol’ over de kansen op een deal met Tunesië. Hij hoopt met Meloni en Von der Leyen zondag ’een belangrijke stap’ te zetten. De verwachting is niet dat er meteen een deal wordt gesloten.

’Turkije-deal’

Al weken werkt Brussel achter de schermen aan een nieuwe ’Turkije-deal’ met Tunesië, naar model van het akkoord met Turkije uit 2016 om de vluchtelingenstroom uit Syrië te stoppen. Tunesië moet nu, in ruil voor geld, voorkomen dat migranten in gammele bootjes naar Europa komen. Verder moet het land meewerken aan terugkeer van migranten die geen recht hebben op onze gastvrijheid.

Voor de Tunesische regering is een financiële injectie geen overbodige luxe: de bodem van de schatkist is al tijden in zicht. Het land heeft een gunstige lening aangeboden gekregen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar moet in ruil voor de miljarden wel hervormingen doorvoeren. Tunis vindt de eisen te fors.

Dinsdag was de Italiaanse premier Meloni al in Tunesië om te bemiddelen. De Italianen sturen binnenkort een minister naar het IMF-hoofdkwartier om te kijken of de houding daar iets minder halsstarrig kan worden. Ingewijden verwachten dat de Europese Unie vervolgens eveneens de portemonnee wil trekken via gunstige leningen. Uiteraard in ruil voor een asieldeal.