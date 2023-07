Europese wegen stromen vol vakantiegangers: ’Houd rekening met uren vertraging’

In Duitsland wordt het een van de drukste weekends deze zomer, door zowel vertrekkend als terugkerend vakantieverkeer. Het verkeer rijdt vooral langzaam op de A8 en de A10 van München richting Slazburg en Flachau. Daar is het oponthoud al twee uur. Ook zijn er lange files staan tussen Hamburg en de Deense grens.

In België zijn nog steeds werkzaamheden bij Luik, wat zorgt voor vertraging. Het verkeer moet daar ook rekening houden met F1-supporters die naar het circuit van Spafranchorchamps gaan.

Gotthardtunnel

Een beruchte plek is die voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. Inmiddels is daar de vertraging opgelopen tot ruim twee uur. In Oostenrijk rijdt het verkeer ook langzaam op de wegen richting Slovenië.

In Italië sta je in de file rondom Milaan richting Bologna. Vakantiegangers moeten daar rekenen op een vertraging van zo’n 1,5 uur. Verder verwacht de ANWB nog drukte op zaterdag richting het Italiaanse Gardameer en de kust. Ter hoogte van Bolzano richting Trento is het oponthoud ook al opgelopen tot 1 uur.

De piekuren op de Franse wegen naar het zuiden liggen tussen 08.00 en 14.00 uur, met als grootste knelpunt de A7 tussen Lyon en Orange. Op de A7 Lyon richting Avignon is de wachttijd al zo’n 1,5 uur. Ook rondom Parijs is het druk. De wachttijd voor de Mont Blanctunnel richting Italië bedraagt iniddels 1,5 uur.