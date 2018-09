'Amerikaan tipte over Osama bin Laden'

Een advocatenkantoor heeft voor de 63-jarige juwelenhandelaar een claim ingediend bij de FBI.

Lee zegt dat hij al in 2003 van een Pakistaanse inlichtingenofficier hoorde dat Bin Laden in Abbottabad woonde. In een brief staat: "Het verontrust mij dat ik 2003 al precies wist waar Bin Laden was en dat ze hem nog acht jaar in leven hebben gelaten." Bin Laden werd in 2011 gedood door Amerikaanse commando's.

De inlichtingenofficier die Lee sprak had Bin Laden en zijn familie begeleid bij de verhuizing van Peshawar naar Abbottabad. Volgens Pakistan is hij in 2005 verhuisd. De CIA heeft verklaard dat zij de verblijfplaats van Bin Laden achterhaalden via zijn koerier.