Bergkamp in de hoek: Kamerleden willen onderzoek naar Arib stilleggen

Onlangs gaf het bestuur van de Kamer opdracht aan bedrijfsrecherchebureau Hoffmann om te bekijken wat waar is van anonieme aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag door oud-Kamervoorzitter Arib. Maar een groot deel van de Kamer is het daar niet mee eens. Drie hoogleraren vinden dat de onderzoeksopdracht van Bergkamp rammelt.

„Het instituut Tweede Kamer raakt beschadigd”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten. Net als Omtzigt wil zij dat het onderzoek voorlopig wordt stilgelegd. Ook PVV, PvdA, PvdD, JA21 en BBB willen dat, zo bleek dinsdag bij een debat in de Kamer. Bergkamp bespreekt de kwestie woensdag met collega-Kamerleden in het bestuur. Maar zij liet al blijken niets te voelen voor afblazen van het onderzoek.

Het debat ontaardde in complete chaos. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower noemde Bergkamp een ’huurmoordenaar’. CU-Kamerlid Mirjam Bikker vroeg zich af of de Kamer nog wel een ’veilige omgeving’ is. Bergkamp had moeite het debat in goede banen te leiden: „We maken het wel erg politiek”, klaagde ze.