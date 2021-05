LIVE | België opent terrassen en schaft avondklok af

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van vrijdag 7 mei.

08.11 - Ook België heropent terrassen

De Belgische terrassen mogen zaterdag na dik een half jaar weer open. Wie vervolgens moeite heeft om op tijd thuis te komen hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over de avondklok want die wordt afgeschaft.

De versoepelingen zijn verantwoord nu het coronavirus in België alweer weken voorzichtig op zijn retour lijkt, denken de autoriteiten. Ze wilden daartoe eigenlijk vorige week al overgaan, maar namen wat langer de tijd uit angst te hard van stapel te lopen.

De Belgische terrassen mogen dan wat later heropenen dan in bijvoorbeeld Nederland, de openingstijden zijn wel meteen een stuk ruimer. Kasteleins mogen om 08.00 uur hun eerste gasten ontvangen. Die mogen tot 22.00 uur blijven zitten.

Met een zomerse zondag in het verschiet maakt de horeca zich op voor grote drukte. Een biertekort dreigt volgens de afgelopen week zeer bedrijvige brouwers niet. Maar een stoelentekort mogelijk wel. Pas vrijdag werd duidelijk dat terrashouders strikt anderhalve meter afstand tussen gasten moeten bewaren, tot hun grote woede. Ze mogen die afstand niet, zoals vorige zomer, verkleinen met behulp van tussenwanden van plexiglas.

Belgen mogen sinds vrijdag middernacht ook ’s nachts weer de straat op, na bijna zeven maanden avondklok tussen 0.00 uur en de vroege ochtend. Brusselaars kregen daarvan vrijdagavond nog een curieus toetje. De avondklok ging in de hoofdstad altijd al om 22.00 uur in, waardoor ze vrijdag nog twee uur binnen moesten blijven.

Dat de avondklok verdwijnt, is nog altijd geen vrijbrief om ’s nachts samen te drommen op straat of in het park. Het samenscholingsverbod dat overdag geldt, wordt ’s nachts nog een graad strenger. Groepen van meer dan drie personen zijn niet toegestaan.

07.50 - Voor het eerst meer dan 4000 coronadoden in één etmaal in India

India heeft zaterdag een recordaantal coronadoden in de afgelopen 24 uur gemeld. Voor het eerst waren dat er meer dan 4000.

In totaal werden er in India in het afgelopen etmaal 4187 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Het totale dodental in India komt daarmee op 238.270 te staan, het twee na hoogste ter wereld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in India nam tussen vrijdag en zaterdag toe met 401.078 gevallen, een lichte daling ten opzichte van een dag eerder. Het totale aantal besmettingen in het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners komt daarmee rond de 21,9 miljoen uit.