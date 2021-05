LIVE | Corona-uitbraak op olietanker die uit Nederland vertrok

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van vrijdag 7 mei.

Op een tanker die eind april uit Rotterdam vertrok is in Zuid-Frankrijk een uitbraak van corona vastgesteld. Op het schip Bergama, dat vaart onder Maltese vlag, testten twaalf van de achttien bemanningsleden positief.

Vier matrozen bleken er ernstig aan toe. Twee van hen zijn op de intensive care opgenomen. De overige veertien bemanningsleden zitten op het schip in quarantaine.

Toen de Bergama de Straat van Gibraltar was gepasseerd, had de kapitein van het schip het vermoeden van Covid-19 gemeld. De Franse autoriteiten kwamen daarop in actie.

17.19 - Merkel roept president Biden op Amerikaanse vaccins te exporteren

Angela Merkel: „Nu een groot deel van de Amerikaanse bevolking is ingeënt, hoop ik dat we tot vrije uitwisseling van ingrediënten kunnen komen en de markt voor vaccins kunnen openen.” Ⓒ AP

Bondskanselier Angela Merkel roept president Joe Biden op Covid-19-vaccins die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd naar landen te sturen die ze dringend nodig hebben. „Nu een groot deel van de Amerikaanse bevolking is ingeënt, hoop ik dat we tot vrije uitwisseling van ingrediënten kunnen komen en de markt voor vaccins kunnen openen”, zei ze op een persconferentie vanuit Berlijn, na afloop van een EU-top in het Portugese Porto die ze digitaal volgde. Volgens haar is het vrijgeven van patenten, waar de VS wel voor voelen, niet de oplossing om snel meer mensen te kunnen inenten.

„Ik vind dat we de creativiteit en innovatiekracht van ondernemingen nodig hebben. Het ter discussie stellen van de bescherming van intellectueel eigendomsrecht is niet de weg die tot meer en betere vaccins leidt”, aldus Merkel. Ze wees erop dat de EU wel gul in Europa geproduceerde vaccins heeft geëxporteerd. De VS heeft tientallen miljoenen ongebruikte vaccins liggen.

Ook premier Mark Rutte denkt niet dat het vrijgeven van patenten de juiste oplossing is voor de korte termijn. „Het klinkt wel heel mooi dat je zegt: laat patenten vrij. Maar dat betekent niet dat er ineens miljarden extra vaccins beschikbaar komen voor Afrika”, zei hij in Den Haag. Ook hij deed online mee aan de tweedaagse EU-top.

De EU is volgens Rutte terughoudend. „Een enkeling is er wat meer voor” zei hij. „Ik zeg niet dat Nederland zegt dat je er nooit aan moet beginnen. De vraag is maar helemaal of dit nou het ideale middel is.” Volgens Rutte staat voorop dat de productie omhoog moet. Die is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen. Maar het vrijgeven van patenten brengt ook risico’s met zich mee.

De discussie over het vrijgeven van de patenten die farmaceuten als Pfizer/BioNTech, AstraZeneca en Johnson & Johnson voor hun Covid-19-vaccins hebben is opgelaaid nadat India en Zuid-Afrika dat in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben voorgesteld. De VS, EU, Japan en het Verenigd Koninkrijk wilden daar aanvankelijk niets van weten, maar afgelopen week verklaarde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger bij de WTO in Genève onverwacht een ’waiver-besluit’ te steunen vanwege de „bijzondere omstandigheden” van de pandemie.

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei in Porto dat de EU bereid is over het onderwerp te praten „zodra er een concreet voorstel over op tafel ligt.” Brussel vindt het onduidelijk wat de VS met hun verklaring in de WTO over de patenten precies voor ogen hebben.

12.11- Deal rond: Pfizer levert EU nog eens 1,8 miljard vaccins

De Europese Unie kan de komende twee jaar rekenen op nog eens 1,8 miljard coronavaccins van Pfizer/BioNTech. Het contract met de vaccinfabrikant is beklonken, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De commissie kondigde een maand geleden al aan dat een nieuwe bestelling op stapel stond. Brussel heeft bij verschillende vaccinmakers al miljarden doses besteld, meer dan genoeg om alle ongeveer 450 miljoen EU-burgers in te enten. Maar mogelijk blijkt het nodig om de prik te herhalen of duiken er virusmutanten op die een extra dosis vergen. Daarop wil de commissie voorbereid zijn.

Pfizer gaat vanaf eind dit jaar nog eens 900 miljoen doses leveren en de EU kan aanspraak maken op nog eens zoveel, laat Von der Leyen weten. De vaccins die de EU aankoopt worden in principe eerlijk verdeeld over de lidstaten. Nederland zou daardoor met het nieuwe contract aanspraak kunnen maken op minstens 70 miljoen doses.

De grote opdracht onderstreept dat de EU meer en meer inzet op het vaccin van Pfizer en andere middelen van soortgelijke makelij. Hun nieuwe zogeheten mRNA-technologie zou zich hebben bewezen, terwijl er met vaccins met een andere werking zoals dat van AstraZeneca allerlei problemen zijn.

11.00 - Oproep voor meer onderzoek over immunisatie

In plaats van in toegangstesten zou de overheid moeten investeren in de vaccinatiestrategie voor de lange termijn, zegt vaccinoloog en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de Groot tegen het ANP. Er wordt volgens hem nauwelijks onderzoek gedaan naar de werking van de coronavaccins op de langere termijn, terwijl het maar zeer de vraag is hoe lang de vaccins bescherming bieden.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over een kabinetsplan om toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Er lijkt al wel een Kamermeerderheid voor het voorstel te zijn. „We gaan investeren in het organiseren van evenementen, terwijl: het enige dat ons uit de coronapandemie helpt is vaccineren”, zegt De Groot, die onder andere lid was van de Gezondheidsraad. „Als iedereen straks twee prikken heeft, komt namelijk de volgende fase in beeld: de coronavaccinatie is hetzelfde geworden als de griepprik. Dat wil zeggen dat mensen waarschijnlijk geregeld een extra prik nodig hebben om de bescherming op peil te houden. Je moet nú al nadenken over de vraag welke groepen in aanmerking komen voor zo’n zogeheten ’booster’ en hoe je dat organiseert.”

Op dit moment wordt er nauwelijks onderzoek gedaan naar de vraag hoe lang de coronavaccins bescherming bieden, terwijl zulke onderzoeken al wél kunnen volgens De Groot. „Je kunt al testen gaan ontwikkelen die kunnen voorspellen hoelang de vaccins beschermen en wanneer mensen dus eventueel een derde prik nodig hebben.” Zo wordt in Engeland op dit moment een proef gedaan met een derde prik. Het opzetten van zulke onderzoeken duurt volgens De Groot zeker een half tot driekwart jaar. De coronavaccins die nu worden gegeven bieden mogelijk komende winter nog wel bescherming, maar zeker is dat niet.

Als we één ding hebben geleerd van het afgelopen coronajaar is dat we als Nederland altijd achter de feiten aanlopen, zegt de vaccinoloog. Hij verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar het lopende vaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad kwam pas heel laat met een advies over de prikvolgorde, een van de redenen dat Nederland laat begon met vaccineren. „Als dadelijk blijkt dat heel veel mensen komende winter inderdaad een derde prik nodig hebben, dan moet je weten hoe je dat organiseert en ook hoe je mensen bereid vindt nog een prik te nemen. We moeten niet telkens reageren op wat er gebeurt, maar juist anticiperen.”

08.11 - Ook België heropent terrassen

De Belgische terrassen mogen zaterdag na dik een half jaar weer open. Wie vervolgens moeite heeft om op tijd thuis te komen hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over de avondklok want die wordt afgeschaft.

De versoepelingen zijn verantwoord nu het coronavirus in België alweer weken voorzichtig op zijn retour lijkt, denken de autoriteiten. Ze wilden daartoe eigenlijk vorige week al overgaan, maar namen wat langer de tijd uit angst te hard van stapel te lopen.

De Belgische terrassen mogen dan wat later heropenen dan in bijvoorbeeld Nederland, de openingstijden zijn wel meteen een stuk ruimer. Kasteleins mogen om 08.00 uur hun eerste gasten ontvangen. Die mogen tot 22.00 uur blijven zitten.

Met een zomerse zondag in het verschiet maakt de horeca zich op voor grote drukte. Een biertekort dreigt volgens de afgelopen week zeer bedrijvige brouwers niet. Maar een stoelentekort mogelijk wel. Pas vrijdag werd duidelijk dat terrashouders strikt anderhalve meter afstand tussen gasten moeten bewaren, tot hun grote woede. Ze mogen die afstand niet, zoals vorige zomer, verkleinen met behulp van tussenwanden van plexiglas.

Belgen mogen sinds vrijdag middernacht ook ’s nachts weer de straat op, na bijna zeven maanden avondklok tussen 0.00 uur en de vroege ochtend. Brusselaars kregen daarvan vrijdagavond nog een curieus toetje. De avondklok ging in de hoofdstad altijd al om 22.00 uur in, waardoor ze vrijdag nog twee uur binnen moesten blijven.

Dat de avondklok verdwijnt, is nog altijd geen vrijbrief om ’s nachts samen te drommen op straat of in het park. Het samenscholingsverbod dat overdag geldt, wordt ’s nachts nog een graad strenger. Groepen van meer dan drie personen zijn niet toegestaan.

07.50 - Voor het eerst meer dan 4000 coronadoden in één etmaal in India

India heeft zaterdag een recordaantal coronadoden in de afgelopen 24 uur gemeld. Voor het eerst waren dat er meer dan 4000.

In totaal werden er in India in het afgelopen etmaal 4187 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd. Het totale dodental in India komt daarmee op 238.270 te staan, het twee na hoogste ter wereld.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in India nam tussen vrijdag en zaterdag toe met 401.078 gevallen, een lichte daling ten opzichte van een dag eerder. Het totale aantal besmettingen in het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners komt daarmee rond de 21,9 miljoen uit.