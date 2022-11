Voormalig verpleegster verdacht van illegale voetamputatie

Volgens de aanklacht nam een lijkschouwer in Pierce County in juni contact op met de autoriteiten nadat hij een autopsie had uitgevoerd op een overleden 62-jarige man wiens voet niet vastzat aan zijn lichaam, maar in plaats daarvan ’naast hem lag’.

De man was in maart in een verpleeghuis geplaatst omdat zijn beide voeten waren bevroren, nadat hij in zijn eigen woning ten val was gekomen en de verwarming uitviel. Mary Brown, die in het verpleeghuis werkte, zou op 27 mei de voet van de man hebben afgehakt omdat ze „zijn lijden wilde verlichten en hem wat waardigheid wilde geven”, aldus de aanklacht.

„Brown had geen doktersvoorschrift om een amputatie uit te voeren”, luidt de aanklacht. „Ze had geen toestemming van het slachtoffer om de voet te verwijderen. Beheerders van het verpleeghuis waren het erover eens dat het buiten de reikwijdte van Browns praktijk viel om een dergelijke procedure uit te voeren en dat een verwijzing van een arts nodig was voorafgaand aan een amputatie.”

Brown verklaarde dat ze zou hebben gewild dat de voet zou worden geamputeerd als zij in dezelfde situatie als de man verkeerde, aldus de aanklacht.

Op elk van de twee aanklachten waar Brown voor terechtstaat, staat een maximumstraf van 40 jaar gevangenisstraf.